Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises rechnet weiterhin mit vielen Nachfragen zum Coronavirus, vor allem jetzt nach Ferienende. Mit der Hotline sollen die Rettungsleitstelle und die Krankenhäuser entlastet werden.

Bei der Telefonhotline des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis zum Coronavirus riefen am Wochenende über 120 Menschen an. Acht von ihnen wurden an die Uniklinik Ulm verwiesen, damit sie sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Dies sagte die Leiterin des Fachdienstes Gesundheit, Barbara Unger, dem SWR. Im Kreis Heidenheim nutzten 80 Anrufer, vor allem Reiserückkehrer, an beiden Tagen die Hotline. Zum Test musste niemand geschickt werden, so eine Sprecherin des Landratsamtes

Dr. Barbara Unger vom Gesundheitsdienst Alb-Donau und ihre Experten betreuen die Coronavirus-Hotline Landratsamt Alb-Donau

Vesperkirche abgesagt - Urlaubsrückkehrer sollen daheim bleiben

Im Alb-Donau-Kreis, ebenso in den Landkreisen Neu-Ulm, Ostalb, Heidenheim und Biberach gibt es derzeit keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Dennoch wurde am Wochenende die Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd wegen der bestehenden Infektionsgefahr von den Verantwortlichen abgesagt. Der Ostalbkreis hat mittlerweile seine Empfehlungen für Rückkehrer aus Südtirol aktualisiert: Demnach können sie, wenn sie keine Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen oder Fieber aufweisen, doch Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kitas besuchen. Zuvor war ihnen nahe gelegt worden, zu Hause zu bleiben.

Hotlines bleiben geschaltet

In beiden Gesundheitsämtern ist die telefonische Beratung mit einem Arzt besetzt, der den Anrufern erklärt, ob eine Coronavirus-Infektion in Betracht kommt. Jeder kann dort anrufen.

Erreichbarkeit der Gesundheitsämter

Gesundheitsamt Heidenheim - 9 bis 16 Uhr - 07321 321-2600



Gesundheitsamt Ulm - 8 bis 22 Uhr - 0731 185-1050

Unterdessen hat das Kultusministerium Verhaltensregeln für Lehrer, Schüler, Eltern und Angestellte herausgegeben: Wer in einem Corona-Risikogebiet wie der Lombardei oder Padua war, sollte unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte vermeiden und zu Hause bleiben.

