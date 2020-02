Seit fast drei Jahren wird in der Türkei gegen die aus Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu verhandelt. Immer wieder werden die Verhandlungen vertagt, so auch am Dienstag.

Der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Autorin Meşale Tolu wegen Terrorvorwürfen in der Türkei ist erneut vertagt worden. Es soll nun am 14. Juli weitergehen. Tolu, die in Ulm geboren wurde und mittlerweile mit ihrer Familie im benachbarten Neu-Ulm (Bayern) wohnt, hatte vor dem Termin am Dienstagvormittag noch erwartet, dass der Staatsanwalt sein Plädoyer vortragen und ein Strafmaß vorschlagen werde. Das stellte der Staatsanwalt nun für den kommenden Termin in Aussicht.

Mein Prozess wurde auf den 14. Juli vertagt: Staatsanwalt benötige mehr Zeit, um die Strafmaßverkündung vorzubereiten. Die Anwälte haben erneut beantragt, dass der ominöse Zeuge angehört wird-ob sie diesen Antrag annehmen, werden die Richter zwischen den Prozesstagen entscheiden. Meşale Tolu, Twitter, 25.2.2020, 10:10 Uhr

Die Anklage wirft ihr die Mitgliedschaft in der in Türkei als Terrororganisation geltenden linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vor. Auch wird ihr die Verbreitung von Terrorpropaganda zur Last gelegt, darauf stehen in der Türkei bis zu 20 Jahre Haft. Mit Tolu sind Ehemann Suat Corlu und 29 weitere Menschen angeklagt.

Tolu und ihr Ehemann Corlu waren für die Verhandlung nicht nach Istanbul gereist. Wegen der vielen Vertagungen sehe sie da keinen Wert, so Tolu. Zur Beobachtung war wieder die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp im Saal. Auch Vertreter des deutschen Generalkonsulats und von Reporter ohne Grenzen Deutschland waren gekommen.

Gericht hatte eigentlich Urteil angekündigt

Beim letzten Verhandlungstag gegen die aus Ulm stammende Journalistin hatte das Gericht ein Urteil angekündigt. Doch Tolu hatte bereits vorab bezweifelt, dass es am Dienstag fallen wird. Nach ihrer Einschätzung will der Richter das Verfahren gegen sie zwar schnell abschließen, es werde aber wohl noch weitere vier bis fünf Verhandlungstage geben.

Mehr als sieben Monate in Haft

Tolu war Ende April 2017 in Istanbul festgenommen worden und von Mai an mehr als sieben Monate in Haft. Der Prozess gegen sie begann im Oktober 2017, rund zwei Monate später wurde die Journalistin unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Im August 2018 durfte sie nach Aufhebung der Ausreisesperre in ihre Heimat Deutschland zurückkehren.