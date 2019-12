Im Ellwanger Prozess um drei Morde in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) wird am Freitag ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslang für einen Vater und seine zwei Söhne.

Es sind grausame Taten, die seit Ende November in Ellwangen verhandelt werden. Mindestens zwei Opfer wurden erwürgt, zerstückelt und die Leichenteile entsorgt. Vom ersten Opfer fehlt jede Spur. Der Prozess um zwei der drei Morde in Sontheim soll heute zuende gehen dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa Der 55-jährige Familienvater soll in allen Fällen der Hauptverantwortliche sein. Die 31 und 33 Jahre alten Söhne halfen auf Befehl des Vaters dabei. Der Verteidiger des Jüngeren plädierte auf eine Haftstrafe unter zehn Jahren. Der Anwalt des Älteren hielt eine Strafe bis zu 15 Jahren für angemessen. Verteidiger des Vaters plädiert Der Anwalt des Vaters soll am Freitagvormittag plädieren. Der 55-Jährige hat laut Anklage als Haupttäter im Jahr 2008 den Ehemann und 2014 den neuen Lebensgefährten seiner Tochter erwürgt. Bei dem zweiten Mord sollen ihm beide Söhne geholfen haben. Mord aus Habgier Im dritten Fall im Mai 2019 haben demnach der Vater und der ältere Sohn aus Habgier einen Geschäftsmann ermordet und bestohlen. Zwei Leichen sollen mit Kettensägen zersägt worden sein. Die drei Bluttaten wurden in Sontheim an der Brenz begangen. Alle drei Angeklagten sind italienische Staatsbürger, die seit langem in Baden-Württemberg leben. Zeuge aus Italien Das Verfahren um den ersten Mord im Jahr 2008 gegen den Vater hat das Landgericht Ellwangen abgetrennt und auf das nächste Jahr verschoben. Es soll noch ein Verwandter, der in Italien eine Haftstrafe verbüßt, als Zeuge gehört werden.