Zwei Männer stehen im Verdacht, einen 59-Jährigen aus dem Raum Sontheim im Kreis Heidenheim ermordet zu haben. Die Leiche allerdings wurde noch nicht gefunden. Die Polizei sucht fieberhaft.

Das 59-jährige Opfer war Mitte Mai von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führten die Ermittlungen einer Sonderkommission zu zwei Männern aus dem Kreis Heidenheim, 32 und 54 Jahre alt. Es handelt sich um Vater und Sohn.

Leiche fehlt

Die beiden räumten ein, den vermissten 59-Jährigen bereits am 11. Mai getötet zu haben. Noch allerdings wurde laut Polizei die Leiche nicht gefunden. Inzwischen wurden viele Orte überprüft. Zuletzt durchsuchten am Montag 70 Beamte Müllentsorgungsbetriebe in Reichenbach an der Fils im Kreis Esslingen und Sontheim an der Brenz im Kreis Heidenheim.

Polizei sucht Leichenteile in Müllentsorgungsfirma Die Ulmer Polizei sucht nach der Leiche eines 59-jährigen Mannes aus dem Landkreis Heidenheim. Der Mann soll Anfang Mai getötet worden sein. Zwei inzwischen festgenommene Männer sollen die Tat bereits gestanden haben.

Die Ermittler interessierten sich den Angaben zufolge besonders für einen Müllwagen, der entlang der A7 im Regierungsbezirk Stuttgart Abfall eingesammelt hatte. Zu einem Tatmotiv oder der Beziehung der Männer zueinander äußern sich die Behörden bisher nicht.