Die Ermittlungen nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Neu-Ulm in der Nacht zu Sonntag dauern an. Laut Polizei war der Erstmelder selbst an dem Unfall beteiligt, verschwieg das aber zunächst.

Der 32-jährige Neu-Ulmer hatte nach dem Unfall die Polizei gerufen und den leblosen Mann auf der Straße gemeldet. Dass er selbst an dem Unfall beteiligt war, verschwieg er. Als die Polizei im Zuge der Ermittlungen erneut Kontakt zu ihm aufnahm, ergab sich während der Befragung ein Tatverdacht. Unfallspuren am Auto Eine genauere Untersuchung des Autos des 32-Jährigen brachte Unfallspuren zutage. Er habe unter Schock gestanden, begründet der 32-Jährige laut Polizei seine Flucht. Sein Auto wurde sichergestellt. Nach dem Tod eines 20-Jährigen zwischen Burlafingen und Pfuhl soll ein Gutachten den möglichen Ablauf klären z-media, Ralf Zwiebler Der Mann gab an, das 20-jährige Unfallopfer habe schon auf der Kreisstraße bei Neu-Ulm-Pfuhl gelegen, als der Unfall passierte. Nun ist ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden in einigen Wochen erwartet, teilte die Polizei am Montag mit. Fahrer begeht Unfallflucht Laut Polizei war der 20-jährige Fußgänger Sonntag früh gegen drei Uhr morgens vom Dorffest in Burlafingen gekommen. Eine Obduktion ist am Dienstag vorgesehen.