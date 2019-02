per Mail teilen

In Ulm ist am Vormittag eine Straßenbahn entgleist. Nach ersten Angaben der Polizei wurden sechs Menschen leicht verletzt. Der Betrieb der Bahnen wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Die Straßenbahn sprang offenbar im Kreuzungsbereich der Linien 1 und 2 nahe der Haltestelle Ehinger Tor aus den Schienen. Die Bahn fuhr über die Straße und kam mit dem Vorderteil auf einem Gehweg zum Stehen. Sechs Menschen wurden dadurch laut Polizei verletzt. Drei Fahrgäste konnten vor Ort behandelt werden, drei wurden mit leichteren Verletzungen in eine Klinik gefahren. Insgesamt befanden sich zufolge 21 Menschen in der Straßenbahn.

Straßenbahnverkehr zeitweise eingestellt

Der Strom für das Oberleitungsnetz wurde nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm abgestellt, so dass zwischenzeitlich keine Straßenbahnen in Ulm verkehrten. Die Linie 1 fährt inzwischen wieder normal, auf der Linie 2 gibt es zwischen Ehinger Tor und Kuhberg einen Schienenersatzverkehr. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache eingeschaltet. Die neue Linie 2 war Anfang Dezember in Betrieb gegangen.