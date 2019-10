per Mail teilen

Die Stadt Heidenheim hat sich zufrieden mit dem Aktionstag gegen Zigarettenkippen gezeigt. Freiwillige waren am Samstagvormittag auf Sammeltour rund ums Rathaus.

Die rund 50 freiwilligen Helfer hatten in nur wenigen Stunden 40.000 weggeworfene Kippen aufgesammelt. Eine schockierende Anzahl, so der Heidenheimer Stadtsprecher, Wolfgang Heinecker am Montag.

Die Helfer haben in nur wenigen Stunden 40.000 Zigarettenkippen gesammelt (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Vor allem die vielen, unter Spielplatzhecken entdeckten Kippen seien bedenklich: Dort blieben sie normalerweise liegen und belasteten mit den in den Filtern konzentrierten Giftstoffen die Umwelt besonders.

Am Samstag waren wir beim heidenheimer Aktionstag gegen Dreck und Kippen und haben in 1 1/2 Stunden erschreckend viel gesammelt, außerdem haben wir Aalen zur Nachahmung nominiert!! Anschließend waren wir beim Energiewendetag mit eigenem Stand. https://t.co/8lz4hlHPbv Fridays for Future Heidenheim, Twitter, 23.9.2019, 8:17 Uhr

Die Stadt Heidenheim will ihre Strategie, mit Aufklärungsaktionen und verschärften Bußgeldern für mehr Sauberkeit zu sorgen fortsetzen: Etliche 55-Euro-Verwarnungen für achtlos weggeworfene Zigarettenkippen seien bereits erteilt worden. Die Kippensünder bekamen einen Mini-Klappaschenbecher gratis dazu.