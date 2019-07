Wohnen, Klima und die Batterieforschung: Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) gibt einen kleinen Ausblick auf die Schwörrede am Schwörmontag in Ulm. Nachmittags gibt es das traditionelle Nabada.

Nach der Lichterserenade mit tausenden Kerzen auf der Donau am Samstag und dem traditionellen Bindertanz am Sonntag ist es nun soweit: Der Schwörmontag beginnt. Mittelpunkt des jahrhundertealten Ulmer Stadtfeiertags.

Bei strahlendem Sonnenschein hält Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch die Schwörrede SWR Michael Binder

Am Montagvormittag wird Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch vom Balkon des Schwörhauses aus die Schwörrede halten. Themen werden der Klimaschutz sein, der Wohnungsbau der nächsten Jahre und auch der Einsatz für eine Batterieforschungsfabrik in der Stadt. Am Ende steht der Treueschwur des OBs an seine Bürger.

Niedrigwasser und wenig Strömung beim Nabada

Feuchtfröhlich wird es am Nachmittag: Der Wasserumzug auf der Donau, das Nabada steht an. 14 besonders gestaltete Themenboote fahren die Donau hinab. Sie nehmen die Stadtpolitik und das Weltgeschehen auf die Schippe. Begleitet werden sie von tausenden "wilden Nabadern".

Dauer 0:34 min Niedrigwasser und wenig Strömung an der Ulmer Donau Vor Beginn des traditionellen Wasserumzugs auf der Donau in Ulm, dem Nabada am Schwörmontag, warnen die Organisatoren vor dem Sprung von Brücken. Der Wasserstand sei in diesem Jahr sehr niedrig.

Der Organisator des Nabada, Michael Schwender, rechnet allerdings mit einem sehr langsamen Treiben. Die Fließgeschwindigkeit der Donau sei sehr gering, so dass vor allem die Themenschiffe voraussichtlich von Motorbooten gezogen werden müssen. Der Wasserstand liegt laut Schwender teilweise nur bei 80 Zentimetern. Das Springen von Brücken sei lebensgefährlich.

Video-Livestream ab 15:45 live vom Nabada in Ulm