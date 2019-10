Der Ulmer Zehnkämpfer Tim Nowak hat sich in der Weltspitze etabliert. Bei der Leichtathletik WM in Doha erzielte er der zehnten Platz und freute sich über den Sieg seines Teamkollegen Niklas Kaul.

"Der zehnte Platz ist im Endeffekt ein tolles Ergebnis", sagte Nowak im Interview mit der WDR-Reporterin Claudia Hoogestraat.

Tim Nowak: Ich hatte im Vorfeld mit Platz acht gerechnet oder gehofft. Allerdings habe ich mir eine ganz andere Punktzahl vorgestellt. Jetzt im Endeffekt war es ein deutlich schwierigerer Wettkampf, als ich es mir ausgedacht hatte. Viele Athleten haben totale Probleme gehabt, sehr anstrengend. 100 Prozent zufrieden bin ich nicht, aber im Moment sehr glücklich.

Claudia Hoogestraat: Es wird aber auch Gründe geben, weshalb so viele ausgefallen sind. Das ist ja nicht nur Zufall, oder?

TN: Genau. Es ist eine sehr späte Saison. Im Oktober einen Zehnkampf zu machen, das machen die wenigsten. Und viele sind wirklich verletzungsbedingt ausgefallen.

CH: Wann haben Sie gewusst, dass Niklas hier Weltmeister wird?

TN: Also wir wussten es, glaube ich, alle vor ihm. Weil er so bodenständig ist, so bescheiden, dass er wirklich das Ding auch erst feiert, wenn es in der Hand ist. Aber bei uns wusste eigentlich jeder, nach dem Stabhochsprung oder als Kevin raus ist, oder spätestens als dieser Speer seine Hand verlassen hatte, dass Niklas das Ding eigentlich gewinnen muss. Ich bin ja mit Niklas auf dem Zimmer. Wir haben die letzten Tage viel gequatscht, auch gestern Abend. Und ich freu mich unfassbar für ihn. Das hat er sich einfach verdient.

CH: Wenn Sie auf diesen Wettkampf gucken, auf diese zwei Tage, was nehmen Sie mit von dieser WM?

TN: Ich nehme mit, dass es für mich enorm wichtig ist, dass die ersten Versuche sitzen. Den Weitsprung, Kugelstoß, Diskuswurf, diese Disziplinen, die so alle okay liefen, aber nicht richtig gut. Da nehme ich mir mit, dass der erste Versuch der wichtigste ist. Gerade im Weitsprung habe ich sehr geschlafen in den ersten Versuchen, ich habe einfach die Kurve nicht mehr gekriegt. Das ging so schnell vorbei, zweiter, zack, dritter, zack. Dann ist der Wettkampf vorbei und du hast da eine ziemlich schlechte Weite stehen und hast plötzlich 70 Punkte verloren. Nur weil du einfach beim Warm Up nicht 100 Prozent da warst.

CH: Hat das jetzt alles Lust auf Tokio gemacht?

TN: Ja, definitiv. Im Vorfeld habe ich natürlich auch damit geliebäugelt, die Qualifikationsnorm für Tokio hier zu machen. Ich denke, es war kein Wettkampf, um eine hohe Punktzahl zu erreichen für mich. Weil mit meiner Schulter, da wusste ich, hier fehlen mir ein paar Meter. Dann wusste, ich dass ich nicht mehr so schnell bin wie am Anfang der Saison. Demensprechend denke ich, dass ich das schon sehr gut gemacht habe hier. In zwei, drei Wochen geht es ja schon wieder los. Tokio ist sehr früh, und es ist jetzt Anfang Oktober. Ich hab richtig Bock auf Tokio, Bock auf die Qualiwettkämpfe. 8.300 ist weiterhin das Ziel. Auch wenn ich es diese Woche nicht erreichen konnte.