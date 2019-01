Der Tatverdacht gegen vier Jugendliche wegen mutmaßlicher Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Ulm hat sich nicht erhärtet. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft dem SWR mitgeteilt. Unklar sei, ob es überhaupt zu einer Vergewaltigung gekommen ist, so die Staatsanwaltschaft. Das müssten jetzt weitere Ermittlungen klären. Am Samstag vor Weihnachten hatte eine 16-Jährige die Polizei gerufen, nachdem sie am Ulmer Eselsberg angeblich Opfer sexueller Übergriffe durch mehrere Täter geworden war. Die Polizei hatte daraufhin eine Ermittlungsgruppe gebildet und vier Tatverdächtige zwischen 15 und 17 Jahren festgenommen. Der Verdacht gegen sie ließ sich jedoch nicht erhärten, teilte die Staatsanwaltschaft Ulm dem SWR mit. Außerdem habe sich das mutmaßliche Opfer in Widersprüche verwickelt.