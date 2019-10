per Mail teilen

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Ulm/West zwei Männer und eine Frau verletzt worden. Laut Polizei war der Fahrer eines Kleintransporters zu knapp vor einem Lkw eingeschert. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge bremsen und fuhren aufeinander auf. Der Verkehr staute sich nach dem Unfall in Richtung Stuttgart auf einer Länge von rund 10 Kilometern.