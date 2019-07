Die Zahl der Wohnsitzlosen in der Region steigt. Gründe sind nach Angaben der Obdachlosenhilfen in Ulm und Aalen teurer Wohnraum und auch die Zuwanderung. Allein in den Beratungsstellen in Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd seien im vergangenen Jahr über 500 Menschen betreut worden. Auffällig sei, dass es immer mehr junge Menschen und Frauen unter den Wohnsitzlosen gebe. Mitgezählt werden dabei auch Flüchtlinge und Zuwanderer ohne eigene Wohnung.