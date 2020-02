Das Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung - kurz ZSW - begrüßt die Pläne des Lkw-Herstellers Iveco, künftig in Ulm Batterie- und Brennstoffzellen betriebene Lastwagen zu bauen. Dafür gebe es einen großen Markt, sagte der kommissarische Leiter des ZSW, Ludwig Jörissen, dem SWR. Bislang hätten Interessenten solche Lastwagen nur in Asien kaufen können. Iveco will rund 250 Millionen Euro in den Standort Ulm investieren.