Auf der Damentoilette in einer Ulmer Gaststätte soll ein Mann in der Nacht zum Sonntag eine Frau vergewaltigt haben. Laut Polizeimeldung vom Montag wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Die 25-jährige Frau war von einem Toilettenbesuch gegen 3.30 Uhr nicht zurückgekehrt. Daraufhin öffnete ein von einer Freundin hinzugerufener, männlicher Zeuge die Toilettentür von außen. Laut Polizeiangaben flüchtete in diesem Moment ein Mann, der sich zuvor in der Kabine aufgehalten hatte. Mehrere Zeugen hielten den 32-Jährigen in der Nähe der Gaststätte trotz Gegenwehr fest. Die Polizei nahm ihn wegen wegen dringenden Verdachts einer versuchten Vergewaltigung fest. Der irakische Asylsuchende sitzt nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.