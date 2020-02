Rechtlicher Hintergrund

Mit seinem Urteil im März 2019 hat das Amtsgericht in Ulm neue Wege beschritten. Drei Jahre Haft für den Landwirt. Eine Strafe in dieser Höhe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. In der damaligen Entscheidung selbst heißt es: "[…] Und so ist dieses Urteil das erste in der bundesdeutschen Justizgeschichte, welches gegen den Täter einer Straftat nach §17 Tierschutzgesetz im Rahmen der Massentierhaltung eine (unbedingte) Freiheitsstrafe verhängt hat."

§17 stellt das Töten von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund unter Strafe. Ebenso rohes oder wiederholtes Zufügen erheblicher Schmerzen oder Leiden. Bei Tierquälerei gebe es in Deutschland ein "offenkundiges Strafverfolgungsdefizit", urteilten die Richter. "Schlichtweg katastrophal" sei das und "eines Rechtsstaats völlig unwürdig". Auch um weitere potenzielle Täter abzuschrecken, griffen die Richter zu einer vergleichsweise hohen Strafe. Neben der Verteidigung hatte auch die Staatsanwaltschaft ein milderes Urteil gefordert – und später zugunsten des Landwirts Berufung eingelegt. Das ist zwar eher die Ausnahme, aber vom Gesetz durchaus so vorgesehen.

In der Berufungsinstanz wird der Prozess neu aufgerollt, das heißt zum Beispiel, dass Zeugen nochmal gehört werden und auch neue Beweise ins Verfahren eingebracht werden können. Am Ende der Verhandlung halten Verteidiger und Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers. Dort können die Strafforderungen anders ausfallen, als noch in der ersten Instanz. Das Gericht fällt dann ein neues Urteil und ist dabei nicht an die Anträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft gebunden. Gegen das neue Urteil können Angeklagter und Staatsanwaltschaft noch mit der Revision vorgehen.

Michael Nordhardt, SWR Redaktion Recht und Justiz