Kommunalvertreter aus Süddeutschland sollen heute in Ulm über die Suche nach einem Atommüllendlager informiert werden. Im Vorfeld gab es Kritik am Vorgehen des Bundesamtes.

Mehr als 100 Vertreter von Städten, Gemeinden und Landkreisen aus Süddeutschland werden in Ulm bei der Informationsveranstaltung vor Ort sein. Für das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) ist es die letzte von insgesamt vier solcher Veranstaltungen und die einzige in Süddeutschland. Seit der vergangenen Woche gab es bereits Informationsveranstaltungen in Leipzig, Hamburg und Frankfurt am Main.

In Ulm will BfE-Präsident Wolfram König zunächst bei einem Pressegespräch über die Endlagersuche informieren (9.00 Uhr), anschließend ist die nicht öffentliche Veranstaltung für Vertreter von Gemeinden, Städten und Landkreisen geplant.

Umweltschützer wollen demonstrieren

Ärger gab es betreits im Vorfeld des Termins. Die Infoveranstaltung in der Ulmer Donauhalle ist nicht öffentlich. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will vor der Ulmer Messe dagegen demonstrieren. Die Bundesbehörde begründet die zunächst nur auf die Kommunen ausgerichtete Information damit, dass den Gemeinden und Kreisen eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz eines späteren Atomlagers zukomme.

Nach Ansicht von Geologen sind Tonschichten am Rand der Schwäbischen Alb geeignet, um radioaktiven Abfall zu lagern. Ulm wurde allerdings nicht deshalb als Veranstaltungsort ausgewählt, sondern wegen der zentralen Lage in Süddeutschland, so das BfE in Berlin.