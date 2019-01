Das Veterinäramt der Stadt Ulm hat den kompletten Stadtkreis am Freitag aus Schutz vor der Blauzungenkrankheit zum Sperrgebiet erklärt. Die Stadt Ulm folgt damit einer Anweisung des Landes. Auch andere Kreise werden folgen, denn nach einem aktuellen Fall in einem Rinderstall im Landkreis Rastatt muss eine Sperrzone mit einem Radius von 150 km eingerichtet werden. In dieser Sperrzone müssen ab sofort alle Tierhalter von Rindern, Ziegen oder Schafen dem zuständigen Landratsamt den Standort der Tiere melden. Auch der Viehhandel wird eingeschränkt. Wer seine Tiere außerhalb des Bereichs transportieren möchte, muss sie impfen lassen. Die Regelung gilt für zwei Jahre lang. Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, wird durch Mücken übertragen und ähnelt von den Symptomen her der Maul- und Klauenseuche. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.