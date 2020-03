Der SSV Ulm 1846 Fußball gibt den Frauen- und Mädchenfußball auf. Wie der Verein am Samstag mitteilte, werden die insgesamt vier Mannschaften vom VfL Ulm/Neu-Ulm übernommen. Auch Trainer und Betreuer wechseln den Verein. Als Grund nannte der SSV die begrenzten Trainingsmöglichkeiten. Es habe immer wieder Probleme gegeben, rund ums Donaustadion Trainingszeiten neben den männlichen Teams auch den Mädchen und Frauen anzubieten. Eine Weiterentwicklung der Frauen- und Mädchenabteilung auf dem Gelände des SSV Ulm 1846 Fußball sei nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. Dagegen seien die Bedingungen in Ulm-Böfingen beim VfL optimal. Der Württembergische Fußballverband habe bereits bestätigt, dass die Damenmannschaften in der bisherigen Spielklasse weiter spielen können. Sie werden künftig unter dem Namen "VfL Ulm/Neu-Ulm" antreten.