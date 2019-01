Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Rivoir fordert die Landesregierung zu mehr Engagement für die Eiszeithöhlenkunst in der Region auf. Der Großraum Ulm dürfe sich aktuell benachteiligt sehen, heißt es in einem Schreiben. Mit dem Schreiben reagiert Rivoir auf eine Bekanntmachung des Landes, ein landesweites Konzept für die Keltenfunde erarbeiten zu wollen. Die Eiszeitkunst stehe den Kelten in nichts nach, so Rivoir.