per Mail teilen

Die Polizei ist in Ulm gegen einen ausufernden Hochzeitskorso vorgegangen. Nach Polizeiangaben hatten am Samstag fünf Autos einer Hochzeitsgesellschaft in einer Ulmer Straße den Verkehr lahmgelegt. Feiernde hatten Feuerwerkskörper gezündet und die Straße mit rosa Rauch benebelt. Alle Autofahrer wurden angezeigt.