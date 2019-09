per Mail teilen

300 Verstöße bei 500 kontrollierten Lastwagen - das war allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm das Ergebnis der Aktion "Brummis im Blick". Die Zahl der Verstöße entspricht nahezu dem landesweiten Trend.

Zu schnell unterwegs, defekte Tacho-Kontrollscheiben, kein Führerschein oder auch Trunkenheit am Steuer - die Palette der entdeckten Verkehrsvergehen ist groß. Landesweit waren 340 Kontrollstellen eingerichtet, darunter auf der A7 bei Ellwangen und auf dem Autobahnrastplatz Seligweiler an der A8.

Dauer 0:45 min Zahlreiche Verstöße auch in Ostwürttemberg Der Kontrolltag bei Lastkraftwagen im Land hat auch in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller zahlreiche Verstöße offenbart. Bei Kontrollen der Polizeipräsidien Aalen und Ulm wurde jede zweite überprüfte Fahrt beanstandet. Video herunterladen (1,8 MB | MP4)

"Brummis im Blick" hieß die Aktion der Polizei am Donnerstag. Ronald Krötz vom Polizeipräsidium Aalen erklärte, was genau die Beamten im Blick hatten: Zum Beispiel, ob der Wagen überladen ist. Gerade Kleinlaster seien oft doppelt so schwer wie erlaubt.

Überprüft wird auch, ob die Ladung richtig gesichert ist SWR Frank Polifke

Überprüft wurde auch, ob die Ladung richtig gesichert ist und ob die Fahrer ihre Ruhezeiten einhalten. So mussten zahlreiche Fahrer Pausen nachholen oder Sicherheitsmängel an ihren Fahrzeugen vor Ort beseitigen.

Dauer 0:42 min Deswegen kontrolliert die Polizei verstärkt Lastwagen Die Polizei kontrollierte am Donnerstag bundesweit verstärkt Lastwagen. Wie die Polizei mitteilt, stehen dabei insbesondere der technische Zustand der Lastwagen, Ladungssicherung und Überladung sowie die Einhaltung der Lenkzeiten im Mittelpunkt. Video herunterladen (1,6 MB | MP4)

Ein Blick in die Statistik: Im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen waren im vergangenen Jahr bei 1.066 Unfällen 722 mal Lastwagen verantwortlich.

Mit den Jahren entwickeln Polizeibeamte ein Gespür dafür, bei welchen Lastwagen etwas nicht stimmen könnte, erklärt der Einsatzleiter. Ungewaschene, rostige Fahrzeuge schaue man sich in der Regel genauer an.