Im Ulmer Rathaus sind am Freitag Gespräche zu den Schüssen im Bürgerhaus Mitte geplant. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hat zu dem Treffen eingeladen. Er reagiert damit auf einen offenen Brief der Nachbarschaft des Bürgerhauses. Für Hass sei in Ulm kein Platz, schreibt Czisch als Antwort auf den offenen Brief. Es sei Sache der Polizei, den Tathergang zu rekonstruieren. Sache der Stadtgesellschaft sei es aber, sich deutlich gegen rassistisches Gedankengut zu stellen, bekräftigt der OB. Der Ulmer Verein Zentrale Bürgeragentur, ZEBRA, hatte um ein Gespräch gebeten, nachdem Anfang August ein Mann mit einer Luftpistole auf afrikanische Besucher des Bürgerhauses geschossen hatte. Im Rathaus soll bei dem Gespräch laut Mitteilung der Angriff vom 3. August aufgearbeitet werden. Dazu wollen sich Vertreter der Stadt, der Polizei und des Vereins treffen.