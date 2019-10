Wissenschaftler erfährt in Ulm vom Nobelpreis

Stanley Whittingham, einer der drei Nobelpreisträger in Chemie, hat am Mittwochvormittag in Ulm von seiner Auszeichnung erfahren. Beim Kongress für Batterieforschung wurde er gefeiert.