Bei Durchsuchungen im Rockermilieu am Mittwoch im Alb-Donau-Kreis hat die Polizei Waffen, Drogen und Geld sichergestellt. Die Polizei durchsuchte gestern zwei Wohnungen und fand in einer der Wohnungen Kokain, mutmaßliches Drogengeld, zahlreiche Stich- und Schusswaffen und scharfe Munition. Der 36-jährige Beschuldigte ist in Untersuchungshaft, der Bewohner der zweiten durchsuchten Wohnung wurde wieder freigelassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Hintergrund der Aktion sind Ermittlungen gegen die beiden Männer und zwei weitere Beschuldigte. Die Vier sollen zur Rockerszene gehören. Die Ermittlungen begannen vor einem Jahr, als die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Senden in einem Auto ein Sturmgewehr, Handfeuerwaffen und bei einer späteren Durchsuchung auch eine Exerzierpanzerfaust fand.