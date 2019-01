Mit dem Weihnachtsbaum die Donau hinunter - Tauchvereine aus Ulm und Umgebung treffen sich am Samstagabend in Ulm zum Abbaden in der Donau. Die Sporttauchergruppe Ulm/Neu-Ulm lädt dazu ein, Treffpunkt ist ab 17 Uhr in der Spitalhofschule. Der Weihnachtsbaum schwimmt laut Verein auf einem Floß mit, auch ein kleines Feuerwerk ist geplant.