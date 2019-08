per Mail teilen

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis will für den SPD-Vorsitz kandidieren. Das teilte die Politikerin am Sonntag mit.

Die Nachricht gab die zum linken Flügel ihrer Partei gehörende Politikerin am Sonntagnachmittag auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter bekannt. Demnach tritt sie gemeinsam mit dem Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel an.

"Kämpft mit uns, für eine Sozialdemokratie, die ihrem Namen alle Ehre macht!", schrieb Mattheis auf Twitter.

Gemeinsam mit dem #DL21 Vorstandsmitglied und #Verdi Chefökonom Dierk Hirschel trete ich für den #SPDVorsitz an. Kämpft mit uns, für eine #Sozialdemokratie die ihrem Namen alle Ehre macht! #MachtVeränderungMöglich https://t.co/rsOa3Nw4W0 Hilde Mattheis, Twitter, 18.8.2019, 16:23 Uhr

Die Bewerbungsfrist für die Kandidatur endet am 1. September. Danach sollen sich die Kandidaten in 23 Regionalkonferenzen der SPD-Basis vorstellen. Neben verschiedenen Paaren von Männern und Frauen hat jüngst auch Vizekanzler Olaf Scholz seinen Hut in den Ring geworfen.