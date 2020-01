Ein Unbekannter hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach einem Gaststättenbesuch in Ulm einen 55-Jährigen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Männer gestritten. Der Täter schlug daraufhin mehrmals mit einem unbekannten Werkzeug auf den 55-Jährigen ein und verletzte ihn unter anderem am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.