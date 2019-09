Mit einer Mahnwache in Ulm gegen Diskriminierung von Sinti und Roma hat am Samstag ein einwöchiges Festival gegen Rassismus und Ausgrenzung begonnen. Im Zentrum der Mahnwache stand ein Aufruf gegen Fremdenhass und Rassismus, unterzeichnet unter anderem von der Europäischen Donau-Akademie, dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg und dem Verband Deutscher Sinti und Roma. Anlass für den Aufruf war ein Angriff mit einer brennenden Fackel auf den Wohnwagen einer französischen Sinti-Familie Ende Mai in Erbach-Dellmensingen. Zum Auftakt der Sinti-und-Roma-Kulturtage in Ulm will die Mahnwache laut Veranstalter darauf hinweisen, dass gewalttätige Angriffe auf Angehörige der beiden Volksgruppen europaweit zunehmen und viele Menschen nach wie vor massive Vorurteile gegen sie haben.