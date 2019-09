per Mail teilen

Im Prozess um den Mord am Ulmer Eselsberg ist vor dem Landgericht Ulm Freitagnachmittag das letzte Plädoyer gehalten worden. Der Verteidiger der mitangeklagten Ehefrau des Hauptangeklagten fordert für seine Mandantin eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren für die Mithilfe bei der Vorbereitung eines Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre Haft. Der Hauptangeklagte soll im Januar vorigen Jahres bei einem Einbruch am Ulmer Eselsberg einen Hausbewohner so schwer verletzt haben, dass dieser kurze Zeit später starb.