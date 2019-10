Bei Kontrollen in der Ulmer und Neu-Ulmer Tuning-Szene hat die Polizei am Freitag bei mehr als der Hälfte der Autos erhebliche Mängel festgestellt. 20 von 35 Fahrzeugen waren nicht in Ordnung. Durch Umbauten am Fahrwerk oder der Auspuffanlage war bei einigen die Betriebserlaubnis erloschen. Sechs Autos wurden beschlagnahmt, da sie nicht mehr verkehrssicher waren. Die Polizei kontrolliert vermehrt, nachdem Anwohner sich in beiden Städten über laute Fahrzeuge und unnötiges Hin- und Herfahren solch umgebauter Autos beschwert hatten.