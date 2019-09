Die Herbstmesse in Ulm fällt in diesem Jahr aus. Der Veranstalter, die Ulmer Ausstellungsgesellschaft, hatte vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet. Nun haben sich nicht mehr genügend Aussteller zur Teilnahme entschließen können, teilte der Insolvenzverwalter am Dienstag mit. Die Hundemesse "Dogsmania" allerdings werde als eigenständige Sonderschau am ersten Novemberwochenende stattfinden.