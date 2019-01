Die Landesregierung will an ihren Plänen festhalten, in Ulm ein so genanntes Haus des Jugendrechts einzurichten. Dies sagte Justizminister Wolf der „Heilbronner Stimme“. Die Einrichtung kümmert sich um junge Menschen bis 21, die Straftaten begangen haben. Pläne für die Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts in Ulm gibt es schon seit zwei Jahren.