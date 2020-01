per Mail teilen

Die Industrie-und Handelskammer Ulm hat am Freitag offiziell ihren Führungswechsel vollzogen. Nach fast 24 Jahren wurde Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle in einer Feierstunde im Ulmer Kornhaus mit rund 300 Gästen verabschiedet. Neuer Geschäftsführer ist der 38-jährige Max-Martin Deinhard, der zuletzt Vize-Geschäftsführer der IHK Würzburg/Schweinfurt war. Die IHK Ulm vertritt rund 46.000 Firmen in Ulm und den Kreisen Alb-Donau und Biberach.