In der Ulmer Wilhelmsburg hat Donnerstagabend das Kulturfestival "Pop up Space - Stürmt die Burg" begonnen. Der Festivalsommer mit insgesamt 14 verschiedenen Projekten und mehr als 120 Akteuren läuft bis Ende September. Drei junge Bands aus der Region spielen zur Eröffnungsfeier auf der sommerlichen Biergartenbühne der Wilhelmsbar im großen Innenhof des Festungsbaus. In den Innenräumen der Burg ist eine interaktive Lichtskulptur aufgebaut. Auch das Heyoka-Theater tritt auf, in dem Menschen mit und ohne Behinderung auf die Bühne gehen. In den nächsten sechs Wochen folgt ein Programm mit weiteren Theateraufführungen, Konzerten, Yogarunden, Familientagen, außerdem wird der Innenhof erstmals als Open-Air-Kino genutzt. Ein Shuttlebus bringt alle Gäste jeweils ab 18 vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz auf die Burg und hinterher auch wieder zurück.