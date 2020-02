In Zusammenhang mit dem Raubmord am Ulmer Eselsberg Anfang 2018 hat Israel einen der mutmaßlichen Täter nach Deutschland ausgeliefert. Laut israelischem Justizministerium werden dem Mann unter anderem Mord, Raub, Einbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Israel hatte den Verdächtigen schon vor zwei Jahren festgenommen. Der Mann ist israelischer Staatsbürger und soll an dem Raubmord am Dreikönigstag 2018 beteiligt gewesen sein. Bei dem Einbruch in ein Reihenhaus wurde ein 59-jähriger Bewohner tödlich verletzt. Im September hatte das Landgericht Ulm bereits einen der mutmaßlichen Haupttäter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Täter stahlen damals Schmuck im Wert von 10.000 Euro.