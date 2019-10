Betrüger haben zwei Senioren aus Ulm um ihre Ersparnisse gebracht. Sie behaupteten am Telefon, das Geld und auch der Schmuck der Senioren sei zu Hause nicht mehr sicher. Das vor die Tür gelegte Ersparte sei schnell verschwunden, so ein Polizeisprecher. In einem dritten Fall verhinderte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter, dass eine hohe Summe vom Konto abgehoben wurde. Er begleitete den Senior zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Insgesamt hatte es gestern fast 50 weitere Betrugsversuche in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Göppingen gegeben. Die Angerufenen erkannten in den anderen Fällen den Betrug schnell und erstatteten Anzeige.