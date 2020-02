per Mail teilen

An der Universitätsklinik in Ulm soll der Patientenschutz weiter verbessert werden. Die Klinik kündigte ein umfassendes Präventionskonzept an. Hintergrund ist der Fall der fünf Säuglinge, die aus bislang ungeklärten Gründen im Dezember Morphin-Vergiftungen erlitten hatten. Vor zwei Wochen hatte die Ulmer Universitätsklinik bereits neue Schutzmaßnahmen ergriffen, wie verschärfte Kontrollen des Zugangs zu Betäubungsmitteln .