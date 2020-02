Basketballbundesligist Ratiopharm Ulm tritt am Sonntag Abend in Bonn mit Neuzugang Archie Goodwin an. Das sagte ein Sprecher des Vereins dem SWR. Der ehemalige NBA-Spieler war erst unter der Woche aus Istanbul nach Ulm gewechselt. Laut Ratiopharm-Trainer Jaka Lakovic braucht seine Mannschaft eine hervorragende Abwehr, um bei der hitzigen Atmosphäre in Bonn zu bestehen. Ratiopharm kämpft um einen Playoff-Platz.