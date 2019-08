14 Kommunen im Alb-Donau-Kreis sind schuldenfrei. Er liegt damit nach Meldungen des statistischen Landesamtes an der Spitze in Baden-Württemberg. Der Kreis Biberach folgt dicht darauf, hier sind laut dem Bericht 13 Kommunen schuldenfrei, also jede dritte. Das heißt, weder der Haushalt noch Eigenbetriebe sind im Minus. Im Ostalbkreis sind vier Kommunen schuldenfrei. Meist seien es kleine Gemeinden, denen das gelingt, heißt es in dem Bericht. Im Alb-Donau-Kreis zählen demnach Öpfingen, Nellingen oder auch Weidenstetten dazu. Dagegen ist im Ostalbkreis mit der Stadt Lorch eine Kommune ohne Schulden, die mehr als 10.000 Einwohner hat.