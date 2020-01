Bei der Turngala in Ulm hat sich eine Artistin am Mittwoch schwer an der Hand und an der Hüfte verletzt und fällt vorerst aus. Laut einer Sprecherin des schwäbischen Turnerbundes war die Luftakrobatin aus der Ukraine bei einer Aufführung aus mehreren Metern Höhe auf den Boden gestürzt. Die Turngala gastiert heute Abend in Heilbronn, morgen in Göppingen und am Sonntag in Stuttgart.