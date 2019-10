Rund 300 Kurden haben am Freitagabend in der Ulmer Fußgängerzone mit kurdischen Fahnen gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien demonstriert. Sie forderten den sofortigen Abzug der türkischen Gruppen aus kurdischen Gebieten und beschimpften den türkischen Staatspräsidenten Erdogan als Terroristen. Die Redner appellierten an die Solidarität der EU, anderer Länder und Organisationen. Mehrere schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Veranstaltung ab.