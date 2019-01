Motorradfahrer aus der Region beschenken am Samstag zum 29. Mal beim sogenannten "Toy Run" Bewohner des Behindertenheims Tannenhof in Ulm-Wiblingen. Die Geschenke haben die Biker entsprechend einer Wunschliste der Bewohner in den vergangenen Wochen gespendet, mit Namen versehen und gesammelt. Dutzende Motorradfahrer fahren Samstagmittag in einem Konvoi zum Tannenhof nach Wiblingen, allen voraus ein Weihnachtsmann und ein Engel. Die Idee zum "Toy Run" stammt vom gebürtigen Amerikaner Charles Heilmann, er hatte die Wohltätigskeitsaktion in Erinnerung an seine verstorbene Nichte angeregt. Zusammen mit Freunden organisiert er die Geschenkefahrt jedes Jahr.