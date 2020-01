Nach Tod eines Dreijährigen: Kindergarten in Schwäbisch Gmünd öffnet wieder

Nach dem Tod eines kleinen Jungen am Montag in Schwäbisch Gmünd hat der betroffene Kindergarten wieder seinen Betrieb aufgenommen. Der Junge soll am Dienstag obduziert werden.

Ob noch am heutigen Tag Ergebnisse der Obduktion vorliegen werden, sei ungewiss, sagte ein Polizeisprecher. Dauer 1:24 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Unglück in Schwäbisch Gmünd: Kind ertrinkt in Fluss Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde das Kind reglos in der Rems gefunden. Die Stadtverwaltung zeigte sich fassungslos und bestürzt, die Betreuung der Kinder werde weitergeführt. Video herunterladen (3,3 MB | MP4) Die Menschen in der betroffenen Einrichtung werden durch psychologische Fachkräfte unterstützt. Kinderpsychologen und weitere unterstützende Fachkräfte von der Stadtverwaltung sind vor Ort. Gewohnte Umgebung für Kinder wichtig Der Kindergarten hat am Morgen wieder regulär seinen Betrieb aufgenommen. Gerade in solch schwierigen Situationen sei es für die Kinder wichtig, eine gewohnte Umgebung mit vertrauten Erzieherinnen zu haben, hatte der zuständige Bürgermeister noch am Montagabend erklärt. Von diesem Kinderspielplatz in direkter Nähe zur Rems hat sich der Junge unbemerkt entfernt SWR Frank Polifke Dreijährigen in Rems gefunden Beim Ausflug einer Gruppe zu einem nahegelegenen Spielplatz war der dreijährige Junge unbemerkt zum Remsufer gegangen. Wenig später war er leblos im Wasser gefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Junge im Krankenhaus. Die Ausflugsgruppe bestand aus 19 Kindern und drei Erzieherinnen. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.