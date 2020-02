Zwei Jugendliche sind bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in der Nacht auf Samstag in Thannhausen im Kreis Günzburg schwer verletzt worden. Die beiden 17-Jährigen waren in einem gestohlenen Geländewagen in der Stadtmitte unterwegs. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein Streifenwagen verfolgte sie bis in den Teilort Burg. Dort kam der Geländewagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand, hieß es im Polizeibericht. Die Jugendlichen kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.