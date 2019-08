Teile des Donaubades bis auf weiteres gesperrt

per Mail teilen

Im Donaubad in Neu-Ulm sind einige Bereiche für Badegäste gesperrt worden. Grund sind Probleme bei der Wasseraufbereitung. Messungen hatten ergeben, dass die Chlorierung in den Wasserkreisläufen für die Kinder- und Kaskadenbecken sowie für die Wasserrutschen nicht funktioniert. Wie Jochen Weis, der Geschäftsführer des Bades, dem SWR sagte, wurden diese Bereiche deshalb sofort gesperrt. Man gehe von einem technischen Defekt aus. Erst am Mittwoch könne ein Fachmann den Schaden reparieren. Wegen der gesperrten Kinderbecken und Rutschen zahlen Besucher des Erlebnisbades vorerst nur den halben Eintrittspreis. Freibad und Sauna sind nicht betroffen; hier gilt der normale Tarif.