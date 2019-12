Auch in der Region haben tausende Menschen an den Feiertagen wieder die Festgottesdienste besucht. Zur Weihnachtsbotschaft gehörten Appelle zu Gerechtigkeit und Frieden.

Ein „Mut-mach-Fest“ für eine Welt, die oft von Unrecht und Tod gezeichnet ist - so bezeichnete Dekan Ernst-Wilhelm Gohl das Weihnachtsfest im gut besuchten Ulmer Münster. In der Stadtkirche in Aalen ging Dekan Ralf Drescher in seiner Predigt auch auf die aktuelle Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ein. Er kritisierte die europäischen Politiker, die gegenseitig die Verantwortung dafür zuschieben würden.

Das gute besuchte Ulmer Münster am Heiligabend 2019 SWR Torsten Blümke

Beeindruckendes Krippenspiel in Ellwangen

An Menschen auf der Flucht und Einsame wurde ebenso beim Krippenspiel in der Schönenbergkirche in Ellwangen erinnert. Gestaltet wurde die Aufführung von Erstkommunion-Kindern. In Schwäbisch Gmünd rief Dekanin Ursula Richter die Gläubigen auf, gegen den Egoismus in der Welt, Mitmenschlichkeit zu zeigen.

Herbergen für Obdachlose boten mit Weihnachtsfeiern unter anderem die Caritas in Aalen-Wasseralfingen und die Diakonie in Neu-Ulm.