Der Hauptangeklagte im Mordprozess vor dem Landgericht Ulm ist am Mittwochnachmittag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine mitangeklagte Frau soll für drei Jahre ins Gefängnis.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 41-Jährige für den Tod eines 59-jährigen Mannes am Dreikönigstag 2018 verantwortlich ist. Damals brach der Mann zusammen mit Komplizen in die Wohnung des späteren Opfers ein. Sie schlugen und knebelten den Mann, er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Das Opfer wohnte in Ulm in einem Reihenhaus (Archivbild) z-media

Mit dem Urteil für den Hauptangeklagten folgten die Richter der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte zwei Jahre Haft gefordert und argumentiert, ihr Mandant sei bei der Tat nicht vor Ort gewesen.

Urteil gegen die Ehefrau fiel milder aus

Mit dem Urteil gegen die mitangeklagte Ehefrau blieben die Richer allerdings deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Ankläger hatten sieben Jahre Haft gefordert.

Mit dem Urteil geht ein fast ein Jahr dauernder Prozess zu Ende. Immer wieder wurden neue Beweisanträge gestellt, schon geplante Plädoyers verschoben.