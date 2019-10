Der am vergangenen Samstag in Tannheim (Kreis Biberach) verunglückte Motorradfahrer ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 23-Jährige hatte vor einer Kurve ein Auto überholt und war dabei wegen zu hoher Geschwindigkeit in die Leitplanken geprallt.