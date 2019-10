per Mail teilen

Im Landkreis Heidenheim wohnen besonders viele Hochbetagte. Mit 3,1 Prozent ist der Anteil der über 85-Jährigen an der Gesamtbevölkerung höher als im Landesdurchschnitt.

Im Landkreis Heidenheim leben 4.143 Menschen, die 85 Jahre oder älter sind. Das sind 3,1 Prozent der Bevölkerung im Kreis. Der Landesdurchschnitt liegt mit 2,7 Prozent deutlich darunter. Zehn Bewohner des Kreises Heidenheim sind sogar 100 oder älter.

Im Landkreis Heidenheim wohnen im Landesvergleich überdurchschnittlich viel Hochbetagte picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Zahlen für Ende 2018 stammen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und wurden aufgrund der bisherigen Daten fortgeschrieben. In Baden-Baden liegt der Anteil der Hochbetagten mit 3,7 Prozent am höchsten. Die Stadt Ulm (2,5 Prozent) und der Alb-Donau-Kreis (2,6 Prozent) liegen in der Statistik knapp unter dem Landesdurchschnitt, der Ostalbkreis (2,8 Prozent) knapp drüber.

Viele Hundertjährige im Ostalbkreis



Im Ostalbkreis leben 42 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind und damit die meisten in der Region. Landesweit hat sich die Zahl der Hochbetagten seit 1970 versechsfacht. Zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen und lediglich ein Drittel Männer. Laut der Behörde wird die Zahl der hochbetagten Menschen in Baden-Württemberg aufgrund der Bevölkerungsstruktur und der steigenden Lebenserwartung weiter zunehmen.