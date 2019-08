Die marode Gänstorbrücke in Ulm bereitet weiter Sorgen. Die Stadtverwaltung hat hohe Strafen gegen Lkw-Fahrer vorgehen, die sich nicht an das Fahrverbot halten - kann dies aber nicht durchsetzen.

Gegen diese Lkw-Fahrer wollte die Stadt mit der Polizei massiv vorgehen. Neben einem Bußgeld von 500 Euro kündigte die Verwaltung ein zweimonatiges Fahrverbot an. Allerdings stößt die Stadt hier rechtlich an Grenzen: Das Bußgeld wegen Verstoßes gegen das derzeit geltende Höchstgewicht von 3,5 Tonnen beträgt lediglich 75 Euro. Ist der LKW zu hoch, kommen nochmal 10 Euro oben drauf.

Die Gänstorbrücke in Ulm ist wegen Baufälligkeit für LKW gesperrt. Trotzdem hat die Stadt 60 LKW in 48 Stunden auf der Brücke registriert. Manche fahren sogar auf der Gegenfahrbahn, um über die Brücke zu kommen. Ingenieurbüro Schiessl Gehlen Sodeikat

Die Stadt beklagt, dass Immer wieder schwere Lastwagen, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen oder zu hoch sind, über die Brücke fahren. Bei einer zweitägigen Überprüfung mit Überwachungskameras gab es demnach 60 Verstöße. Am vergangenen Dienstag war ein Tieflader mit Betonteilen sogar auf der Gegenfahrbahn an der Höhenkontrolle vorbeigefahren.

Jeder schwere Lastwagen verkürzt die Rest-Lebensdauer des Bauwerks. Sprecherin der Stadt Ulm

Beschränkung künftig auf Breite statt Höhe

Weil die Beschränkung über Gewicht und Höhe nicht funktioniert, will die Stadt die Höhenbeschränkung an der Gänstorbrücke wieder abbauen. Stattdessen soll eine Breiten-Beschränkung eingerichtet werden. Die Fahrbahn soll auf eine Breite von 2,20 Meter verengt werden. Da Lastwagen normalerweise 2,60 Meter breit sind, werden sie in der Fahrbahnverengung stecken bleiben. Busse sollen über ein Schrankensystem an der künftigen Schleuse vorbeifahren können. Bis 2024 soll die Gänstorbrücke saniert werden.